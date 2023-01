Die Feuerwehr rüstet im neuen Jahr weiter auf

Erfolgreiche Kurzeinsätze

In Oberwart musste die Stadtfeuerwehr ausrücken, weil am Samstagabend gegen 21.15 Uhr eine Hecke in Brand geraten war. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet. In Marz wurde die Feuerwehr gerufen, um einen brennenden Baum zu löschen. Auf der B50 war zwischen Purbach und Breitenbrunn ein Auto in Flammen aufgegangen. Und um 0.45 Uhr fing ein Baumhaus in Rechnitz Feuer - auch hier waren die Floriani rasch zur Stelle.