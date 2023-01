F: Zu Silvester „nur“ 690 Autos in Brand gesteckt

In der Silvesternacht haben Randalierer in Frankreich 690 Autos in Brand gesteckt. Das sind 21 Prozent weniger ausgebrannte Autos als beim vorherigen Jahreswechsel gewesen, so Innenminister Gérald Darmanin am Sonntag zum Sender BFMTV. Die Polizei sei konsequent gegen Unruhestifter vorgegangen. Landesweit habe es 490 Festnahmen gegeben.