Schweden übernimmt EU-Ratsvorsitz von Tschechien

Erst Mitte Oktober nahm eine neue Regierung in Stockholm ihre Arbeit auf, nun darf sie sich „historischen Herausforderungen“ widmen. Zum Jahreswechsel hat Schweden den EU-Ratsvorsitz von Tschechien übernommen. Dem skandinavischen Land kommt damit in den kommenden sechs Monaten eine gewichtige Führungs- und Vermittlerrolle in Brüssel zu.