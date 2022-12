Auf ein gesundes und vor allem positives Jahr 2023

Das in wenigen Stunden abgelaufene Jahr wird vielen Menschen negativ in Erinnerung bleiben. Es war geprägt von Schatten. Ein bis heute sinnloser, nicht nachvollziehbarer Krieg, der bittere, langjährige Folgen weit über Russland und die Ukraine hinaus für Millionen Menschen hat und haben wird. Eine davon ist die unglaubliche Teuerungswelle, die nicht abklingen will, die Menschen in finanzielle Not, in Armut und Verzweiflung treibt, ohne dass sie auch nur das Geringste dafür können. Um so wichtiger ist es, dass man sich vermehrt die schönen Dinge vor Augen hält. Jeder erlebt diese. Aber man sieht sie oft nicht.