Der „australische Patient“ hat für Texas gebucht

Saisonstart am 22. April

Dennoch blickt Hammerle optimistisch ins neue Jahr. „Ich werde die Vorbereitung großteils in der Heimat absolvieren“, erklärt Max, der auch schon den Flug zu seinem Saisonauftakt gebucht hat. „Der wird am 22. April in The Woodlands im US-Bundesstaat Texas über die Bühne gehen.“