„Iron Max“ begeistert in Kanada mit Platz fünf

„Der See, in dem wir schwimmen sollten, hatte 22 Grad“, verrät der 29-Jährige. „Bei 21,9 Grad hätten wir mit Neoprenanzug starten dürfen, was mir sehr entgegengekommen wäre.“ Zudem konnte der Wolfurter beim Schwimmen nicht sein Maximum abrufen. „So musste ich die Spitze um Josh Amberger früh ziehen und mich zurückfallen lassen. Da habe ich fast neun Minuten bis zum Wechsel aufs Rad verloren.“