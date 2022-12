Wilfried Hopfner will „Runden Tisch“ zu Bahnausbau

Kaum jemand wird bestreiten, dass das Bahnnetz in Vorarlberg ausgebaut gehört, insbesondere ein leistungsstarker Anschluss ans mittlerweile hochmoderne Bahnnetz im süddeutschen Raum wäre von höchster Dringlichkeit. Davon würden der Wirtschaftsstandort, die Tourismusbranche und letztlich auch die Bevölkerung profitieren. Das Ziel ist klar, nur über den Weg ist man sich noch lange nicht einig. Die einen wünschen sich Unterflurlösung zwischen Lauterach und Lochau, was insbesondere auch die Landeshauptstadt Bregenz aufwerten würde. Andere wiederum präferieren einen Bahntunnel durch den Pfänder. Beide Vorschläge haben ihren Charme, sind aber mit hohen Kosten verbunden. Daher wäre es den ÖBB am liebsten, einfach die bestehende oberirdische Trasse auszubauen - eine Idee, mit der sich in Vorarlberg allerdings nur die wenigsten anfreunden können.