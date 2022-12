Ländle-FH wird immer mehr zur Forschungshochburg

Lange hatte Vorarlberg große Defizite in Sachen Spitzenforschung, so langsam scheint sich das aber zu ändern. Das liegt vor allem an der Fachhochschule Vorarlberg (FHV), die sich zunehmend auf der Wissenschaftslandkarte etabliert. Dafür spricht auch die Tatsache, dass FHV jüngst im Rahmen der COIN-Forschungsförderung 2,3 Millionen Euro zugesprochen bekam. Drei Projekte waren eingereicht worden, alle drei wurden von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) für gut befunden und erhielten den Zuschlag. Zur besseren Einordnung: Von den österreichweit 44 eingereichten Projekten wurden nur 13 positiv beschieden. Damit gehen über 25 Prozent der zur Verfügung stehenden Bundesförderung ins Ländle - auch das ist überaus bemerkenswert.