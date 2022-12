Ohne große Feuerwerke ins neue Jahr

„Laissez-faire“-Politik im Bezirk Dornbirn

Kein generelles Feuerwerksverbot gibt es indes im Bezirk Dornbirn. In Dornbirn, Hohenems und Lustenau sind in der Silvesternacht zwischen 23 und 1 Uhr Kleinfeuerwerke ausnahmsweise gestattet. Allerdings nicht überall: Auf keinen Fall erlaubt sind Feuerwerke in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Gotteshäusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, Tierheimen und Tiergärten sowie Nähe von leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gegenständen, Anlagen und Orten. Zudem gibt es in den einzelnen Gemeinden noch weitere „Sperrzonen“ - etwa in öffentlichen Parks, auf Rad- und Spazierwegen oder im Umfeld sensibler Biotope.