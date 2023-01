Besuch bei Prof. Dr. Michael Zimpfer in Wien

Das Expertenteam in der Pelikangasse ist dank der Anschaffung modernster Gerätschaften in der Lage, dem Patienten die aktuell bestmögliche Behandlung zu liefern. Doch man denkt stets ein paar Schritte voraus. „Die Zukunft der Schmerztherapie hält für Patienten immer genauere Verfahren und kleinere Eingriffe bereit, die weniger invasiv und länger anhaltend wirken.“, so Prof. Zimpfer. Sein Team hält Schritt mit der Zeit.