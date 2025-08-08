Alkolenker hatte Gattin und Kinder (4, 1) im Auto

Unverantwortlich! Anders lässt sich die Aktion eines 27-Jährigen Donnerstagabend in Thalheim bei Wels wohl nicht beschreiben. Der Ukrainer aus Buchkirchen setzte sich mit 1,7 Promille ans Steuer und nahm auch noch vier weitere Personen mit – darunter seine zwei kleinen Kinder.
Ein Zeuge bemerkte am Donnerstag gegen 19.50 Uhr ein Auto, das in Schlangenlinien im Thalheimer Ortsgebiet unterwegs war und alarmierte die Polizei. Nach kurzer Fahndung konnte besagter Wagen tatsächlich gefunden werden und der Lenker wurde zur Kontrolle gebeten.
Alkotest positiv
Dabei gab der 27-jährige Ukrainer aus Buchkirchen an, dass sein Reifen nach einer Kollision mit dem Randstein kaputt gewesen sei und er diesen gerade gewechselt hätte. Die Beamten nahmen deutliche Alkoholisierungsmerkmale bei ihm wahr und er wurde zum Alkotest aufgefordert. Der ergab einen Wert von 1,7 Promille.
Ehefrau nüchtern
Besonders schlimm: Der 27-Jährige war nicht alleine im Wagen, er hatte auch noch einen Landsmann, seine Ehefrau und die beiden Kinder – erst vier und 1,5 Jahre alt – mit. Da die Gattin einen gültigen Führerschein vorweisen konnte und ein Alkotest negativ verlief, wurde der Fahrzeugschlüssel an sie ausgefolgt. Der Führerschein des Schluckspechts wurde abgenommen.
