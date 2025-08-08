Alkolenker hatte Gattin und Kinder (4, 1) im Auto

Ehefrau nüchtern

Besonders schlimm: Der 27-Jährige war nicht alleine im Wagen, er hatte auch noch einen Landsmann, seine Ehefrau und die beiden Kinder – erst vier und 1,5 Jahre alt – mit. Da die Gattin einen gültigen Führerschein vorweisen konnte und ein Alkotest negativ verlief, wurde der Fahrzeugschlüssel an sie ausgefolgt. Der Führerschein des Schluckspechts wurde abgenommen.