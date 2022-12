Windkraft-Megaprojekt in „Buckliger Welt“ Italiens

Ein großes Projekt zieht der niederösterreichische Windkraftpionier W.E.B in Italien an Land. „Der große Wurf für den Waldviertler Windenergie-Pionier wird auch daheim Akzente setzen“, ist sich Landesvize Stephan Pernkopf. Denn daheim hat man sich in den nächsten Jahren viel vorgenommen.