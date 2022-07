Ureinwohner werden Waldviertler Windkraftpartner

Einmal mehr zum blau-gelben Aushängeschild machen sich die Waldviertler Windenergie-Pioniere von W.E.B mit Sitz in Pfaffenschlag. In der kanadischen Provinz Nova Scotia planen die Niederösterreicher zwei Windfarmen mit rund 170 Megawatt Leistung, was beinahe dem Donaukraftwerk Freudenau entspricht. Die kanadische Regierung will das Projekt fördern, Premierminister Justin Trudeau sagte der W.E.B-Tochter SWEB Development Förderungen in Millionenhöhe zu. Zeitnah zur Inbetriebnahme soll ein altes Kohlekraftwerk vom Netz genommen werden.