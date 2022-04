Rückenwind für mehr Tempo bei der Energiewende

Der Bau vieler Anlagen zur Energieerzeugung aus Sonne, Wasser oder Wind steckt in NÖ oftmals in den Startlöchern fest. Wesentlicher Grund für den stockenden Ausbau sind langwierige Verfahren. Oft liegt das daran, dass jeder Schritt einzeln beeinsprucht werden kann. Aus vielen Ecken der Branche hört man, dass diese Verfahren wesentlich kürzer abgehandelt werden könnten. Und zwar ohne die Prüfung relevanter Natur- und Landschaftsschutzbedenken oder gar Rechte der Bürger einzuschränken. Einwände gibt es fast bei jedem Projekt im Land. So hat die EVN 70 Windräder in Genehmigungsverfahren – und jedes davon ist beeinsprucht!