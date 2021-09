Niederösterreich hilft Franzosen bei Windenergie

„In Frankreich geht es schneller“

Ist es einfacher, ein Windkraftprojekt in Niederösterreich oder bei den Franzosen umzusetzen? W.E.B-Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier: „In Niederösterreich bauen wir gerade an drei Standorten, zur Jahreswende soll auch Grafenschlag im Waldviertel in Betrieb gehen. In Frankreich geht es schneller, weil wir da unser eigenes Umspannwerk errichten durften. In Niederösterreich müssen wir auf den Ausbau von Netz NÖ warten, was auch teils lange Verzögerungen zur Folge hat.“ Ein Nachfolgeprojekt des 20 Millionen Euro teuren Windparks bei Tortefontaine ist auch in Planung: 2024 sollen in Frankreich weitere vier W.E.B.-Windräder einspeisen.