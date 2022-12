Wanderweg im Zillertal durch Felssturz verschüttet

Kurz nach 16.30 Uhr donnerten plötzlich teils große Gesteinsbrocken und jede Menge Geröll auf den Wanderweg in Bruck am Ziller. Die Forststraße, die in Richtung Spitzerköpfl führt, wurde sofort behördlich gesperrt. Zum Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger bzw. Wanderer am Weg. „Personen kamen nicht zu Schaden“, berichtete die Polizei.