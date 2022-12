Heimische Tierheime stoßen an ihre Grenzen

Seither hatten die Tierheime wieder mit einer deutlichen Zunahme an abgegebenen Hunden und Katzen zu kämpfen. Erst kurz vor Weihnachten, als noch Eiseskälte herrschte, wurden drei Samtpfoten vom herzlosen Besitzer einfach in einem Park in Wien ausgesetzt. Die schwarzen Kätzchen wurden zum Glück aber noch rechtzeitig gerettet. Sie erholen sich jetzt im Tierschutzhaus Vösendorf im Bezirk Mödling, wo die kleinen Racker auf „Tick, Trick und Track“ getauft wurden.