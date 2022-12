Titeljagd mit neuem Team?

Mit Küs Team Bernhard siegte der Porsche-Werksfahrer in der Vorsaison auf dem Norisring und in Spielberg. Wegen der Übernahme der DTM durch den Automobilklub-Giganten ADAC (21 Millionen Mitglieder) werden jedoch die Karten im Deutschen Tourenwagen Masters gänzlich neu gemischt. Red Bull zieht sich aus der DTM zurück, verlängert die Partnerschaft mit dem Ferrari-Team AF Corse nicht. Porsche hingegen rüstet auf, auch um den neuen Rennpfeil 911 GT3 R optimal zu präsentieren. So wird die am Nürburgring etablierte Tourenwagen-Schmiede Manthey Racing in der DTM angreifen, Porsche ist am Team mit 51 Prozent beteiligt.