Mann (24) in gestohlenem Auto an Grenze erwischt!

„Das Fahrzeug wurde sofort sichergestellt. Der 24-Jährige gab bei seiner Einvernahme an, den PKW in gutem Glauben in Italien erworben zu haben“, berichtet die Polizei. Wem das Auto gehört und wie es in seinen Besitz gelangte, werden Ermittlungen klären. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.