Wirtschaft wehrt sich gegen neue Tempo-30-Zone

Positive Nachrichten gibt es wenige Meter weiter bei der neu errichteten Verkehrsinsel, die zum ÖBB-Areal und der Unterführung in die Innenstadt führt: Laut Stadtbaumeister Klaus Seirer sei in Sachen Zebrastreifen Licht am Ende des Tunnels in Sicht: „Vier der fünf Punkte, die die Bezirkshauptmannschaft von uns gefordert hatte, konnten wir abwickeln. Die Ausleuchtung der Schutzwege ist noch ausständig.“ Werden auch diese Nachbesserungen erfüllt, steht dem Fußgängerübergang bald nichts mehr im Weg.