Dreiste Betrüger kennen keinen Weihnachtsfrieden

Bereits Anfang des Sommers wurde die Seniorin auf Facebook von einem angeblich berühmten, klassischen Musiker angeschrieben. Die Frau verliebte sich, prompt in den Künstler – doch dieser spielte ihr nur die große Liebe vor, wollte nur an das Geld der Seniorin. Zwischen Ende Juli bis Ende Oktober überwies die Verliebte mehrmals Geld, in Summe waren es 56.000 Euro. Kurz vor Weihnachten zog sie nun einen Schlussstrich und ging zur Polizei. Das Geld sieht sie wohl nie wieder.