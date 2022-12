Fest des Friedens auch hinter Gittern gefeiert

Bischofsmesse per Video

Wird vorher gefeiert? „Es gibt Christbäume und Schmuck, vieles von den Insassen selbst gemacht“, so Gramm. Denn rund ein Drittel der 296 Kärntner Häftlinge bastelt und werkt für den Justiz-Onlineverkauf (jailshop.at). Für Weihnachtsstimmung sorgen auch eine Bischofsmesse, die sogar per Video übertragen wird, sowie festliches Essen – in Kärnten traditionell auch Selchwürstel mit Kren.