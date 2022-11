Geschenke aus dem Häfn: Dieser Adventkranz sitzt

Vielfältiges Angebot

Von liebevoll geschnitzten Holzengerln, prachtvollen Vogelhäusern bis hin zu Weihnachtskrippen reicht das Angebot; im Lager finden sich noch hölzerne Störche, Stehtische und Feuerkörbe: „Mehr als die Hälfte der 265 Insassen sind in unseren Betrieben beschäftigt, die meisten mit Begeisterung.“ Denn wer in einer Zelle lebt, für den ist eine Tagesstruktur besonders wichtig. „Dazu kommt die Anerkennung für das Geleistete. Das ist vielen das Wichtigste - was ich mache, ist etwas wert und andere freuen sich“, so Gramm. Daher dürfen die Gefangenen auch eigene Weihnachtsgeschenke herstellen, für die Mama, die Frau, die Kinder. „Gerade Weihnachten ist ja hier eine sehr schwierige Zeit für viele. Das geht an niemandem spurlos vorüber.“