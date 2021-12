So sieht Weihnachten hinter Gittern aus

Während die meisten Steirer Heiligabend im Kreis der Familie verbringen und ein Festmahl genießen, ist in der Karlau am 24. Dezember um 11.30 Uhr Einschluss. Aber immerhin: „Es gibt ein etwas anderes Essen als gewöhnlich, quasi ein kleines Weihnachtsmenü“, weiß der Seelsorger. Am Christtag haben die Häftlinge dann die Möglichkeit, eine Messe in der Anstaltskirche zu besuchen. Eine Herzensangelegenheit des Seelsorgers ist seine Rolle als Christkinderl für jene Insassen, die besonders bedürftig sind, weil sie etwa nicht arbeiten können und viel alleine sind. „Sie bekommen von mir am 24. ein Packerl mit Kleinigkeiten wie Schokolade, Kaffee oder Tabak überreicht.“