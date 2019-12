Weihnachten im Gefängnis: „Tag wie jeder andere“

Packerl sind im Gefängnis nicht erlaubt

Nächstenliebe praktizieren die Justizwachebeamten: Klarerweise brauche es über Weihnachten eine Besetzung. „Danehmen manche Kollegen eben Rücksicht auf andere.“ Gerade Freigänger - also Strafhäftlinge im gelockerten Vollzug - suchen über Weihnachten um ein paar freie Tage an, so Knebel: „Das wird im Normalfall auch genehmigt.“ Kleinere Weihnachtsfeiern werden auch veranstaltet: in den Betrieben oder in der Frauenabteilung. „Heuer haben wir gemeinsam Kekse gebacken“, zeigt Justizwachebeamtin Veronika Oberger die selbstgemachten Leckereien. Hier findet sich auch einer der wenigen Adventkränze: Kerzen sind nämlich aufgrund der Brandgefahr nicht erlaubt.