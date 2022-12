Einbrecher erbeuteten Gold und Silber aus Haus

Und auch in der Nacht auf den 22. Dezember wurde in das Einfamilienhaus eines 57-jährigen Mannes aus St. Veit an der Glan eingebrochen. Hier konnten die Diebe Bargeld, Gold- und Silberbestände sowie Spirituosen und Süßigkeiten erbeuten. „Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 10 Tausend Euro“, so ein Polizist.