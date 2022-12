Das erste elektrische Go-Mobil ist im Einsatz

Das Go-Mobil ist von Kärntens Straßen nicht mehr wegzudenken und mittlerweile in 36 Gemeinden im Einsatz. Seit Mittwoch geht der Verein neue Wege und setzt in Moosburg das erste Elektroauto ein. ÖAMTC Kärnten-Präsidentin Johanna Mutzl übergab dem Verein feierlich die Schlüssel des neuen MG ZS Luxury. „Nach 20 Jahren Go-Mobilität stehen wir vor einem Wendepunkt. Es ist ein spannender Test mit dem E-Auto. Die Batterie hält 350 Kilometer, wird in der Nacht geladen“, meint Go-Mobil-Gründer Manuel Goritschnig.