„Noch viel Luft nach oben“ bei Glasfasernutzung

„Österreichweit betrug das Verhältnis von genutzten Anschlüssen zu tatsächlich verfügbaren Anschlüssen im zweiten Quartal 2022 19 Prozent. Das entspricht einem Anstieg von fünf Prozentpunkten innerhalb der letzten zwei Jahre, was grundsätzlich positiv ist“, so Klaus Steinmaurer, RTR-Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post am Donnerstag in einer Presseaussendung. In der EU belege Österreich damit aber den vorletzten Rang. Von Take-Up-Raten der Spitzenreiter wie Finnland, Island oder Norwegen von über 80 Prozent ist man hierzulande also noch weit entfernt. „Hier gibt es also noch viel Luft nach oben“, so Steinmaurer per Aussendung.