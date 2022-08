A1 und Drei wollen bei Glasfaser aufs Gas steigen

Auch Magenta arbeitet an Glasfaser-Partnerschaft

Übrigens nicht nur sie: Rivale Magenta will am Dienstag eine eigene Glasfaser-Partnerschaft mit einem „renommierten europäischen Investor“ vorstellen und damit, genau wie A1 und Drei, zur Breitbandstrategie der Bundesregierung beitragen. Diese sieht vor, bis 2030 flächendeckend Glasfaseranschlüsse mit Gigabit-Datenrate anzubieten. Bis 2026 will man dafür weitere 1,4 Milliarden Euro in die Hand nehmen.