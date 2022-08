Magenta gründet Joint Venture für Glasfaser-Ausbau

Der Netzausbau soll ohne Vorverträge und ohne Mindestkundenzahl erfolgen. Magenta kündigt auch wettbewerbsfähige Tarife an, sodass Highspeed-Internet, Fernsehen und digitale Lösungen erschwinglich sein sollen. In einem weiteren Schritt soll das Glasfasernetz in ein offenes Netz umgewandelt werden, sodass auch andere Telekommunikationsunternehmen die Infrastruktur nutzen können. Magenta investiert zudem - wie bereits zu Jahresbeginn angekündigt - eine Milliarde Euro in den eigenen fixen und mobilen Netzausbau. In Summe fließen zwei Milliarden Euro in den Ausbau Gigabit-fähiger Internetleitungen.