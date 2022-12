Eberndorfer Verein sucht den hässlichsten Pulli

Etwas Spezielles hat sich die Marktgemeinschaft Eberndorf, ein Verein, der das sportliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben fördern und vernetzen will, für den 24. Dezember vorgenommen: Am Vormittag (10 bis 12 Uhr) lädt man zur Weihnachts-Challenge. Gesucht wird vor dem Café-Bistro Stifterl der „schiachste“ Weihnachtspullover. Wer also Stücke mit Rentieren in Übergröße oder dergleichen im Schrank hat, kann sich dort der Jury stellen, die den Sieger kürt.