Ländle-Youngster trägt bald erstmals die rote Hose

Am 9. Jänner gehen die Messestädter in die Vorbereitung, am 25. Februar startet die Liga mit dem Auswärtsspiel in Amstetten. Bis dahin hat Wieser noch Arbeit vor sich. Denn sein Innenbandriss im Knie, den er sich im Herbst zugezogen hatte, ist gerade erst richtig verheilt. „Jetzt kann ich endlich wieder alles machen“, freut er sich, „und ich bin voll dran. Ich will nicht halb kaputt zum Trainingsstart kommen und gleich hinterherhinken.“