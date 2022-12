Komfortable Partnerschaft

Im Gegensatz zu der von Herbert Kickl in Wien geführten FPÖ kommen Svazeks Freiheitliche nicht richtig voran. Laut neuesten Umfragen würden die Salzburger Blauen auf dem dritten Platz hinter der SPÖ landen. Und wenn es so kommt, könnten sich die Freiheitlichen als Partner für ein Plätzchen an der Macht anbieten. Eine komfortable Lösung für beide.