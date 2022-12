Frau auf Bogenmeile vergewaltigt: Neun Jahre Haft!

Das Ende einer lauen Sommernacht fand nun im Gerichtssaal statt: Der somalische Staatsbürger soll die alkoholisierte junge Frau in der Nacht vom 30. auf 31. Juli 2022 in einem Innsbrucker Bogenlokal angesprochen, sie in eine nahe gelegene Passage gelockt und dort gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt haben. „Sie wollte es unbedingt“, sagte er zu Beginn des Prozesses. Später schwächte er diese Aussage ab: „Sie wollte es zwar anfangs, hat dann aber später während des Verkehrs geschrien.“