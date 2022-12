In diesem Salon steht der Mensch im Mittelpunkt

Traumberuf schon mit 15 Jahren gekannt

Doch den Lockdown, der vielen aus Existenzangst graue Haare hat wachsen lassen, für eine Investition in die Zukunft zu nützen, ist nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern mehr als beachtlich: „Friseurin werden, das wollte ich schon mit 15. Als Schülerin habe ich bereits meinen Klassenkameraden in der WIMO die Haare gefärbt. Grün, Blau, und Rot waren sehr beliebt“, erzählt die 28-Jährige schmunzelnd von ihren kunterbunten Anfängen.