Tiroler Industrie warnt vor Abwanderung der Firmen

Rund 40.000 Beschäftigte in 535 Unternehmen zählt die Tiroler Industrie. „Mit einer Wertschöpfung von jährlich ungefähr 30 Milliarden Euro bzw. einem Anteil von 26 Prozent gilt sie als ein wichtiges Standbein der Wirtschaft“, rechnete WK-Spartenobmann Max Kloger am Dienstag bei einer Pressekonferenz vor. Zusammen mit Spartengeschäftsführer Oswald Wolkenstein trat er vor die Medienvertreter. „Normalerweise machen wir das nicht, sondern diskutieren die Lage in Gremien und mit der Politik“, sagt Wolkenstein.