Strom und Gas wird teurer: Gesetz soll „abfedern“

Die Entgelte für das Strom- und Gasnetz steigen kommendes Jahr an. Beim Strom kommt es mit Jänner 2023 vor allem aufgrund der Strompreissteigerungen auf den Märkten trotz angekündigter staatlicher Abfederungsmaßnahmen zu deutlich höheren Kosten. „Beim Gas kommt es auch überall außer in Tirol zu Mehrkosten“, berichtete die E-Control am Dienstag. Diese fallen aber geringer aus als beim Stromnetz.