Strom ab sofort billiger, Gas bleibt teuer

Umsatzsteuer fällt an

Was über 40 Cent hinausgeht, muss übrigens wieder der Endkunde zahlen. Außerdem fällt die Umsatzsteuer auf den gesamten Betrag an. Zusätzlich arbeitet die Regierung an einer Lösung für große Haushalte. „Bei mehr als drei Personen soll das geförderte Kontingent pro Person um 350 kWh steigen“, so Finanzminister Brunner. Das gelte nur für Hauptwohnsitze. Die Netzkosten bekommen zudem alle mit GIS-Befreiung zu 75 Prozent ersetzt.