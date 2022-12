Deutschland will höhere Preise für 2023 verbieten

Paukenschlag in Deutschland: Die Regierung in Berlin will einem Zeitungsbericht zufolge Strom- und Gas-Versorgern Preiserhöhungen für 2023 generell untersagen. Dies gehe aus dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zu den Preisbremsen hervor, berichtet die „Bild“ am Samstag. Hunderte bereits beschlossene Erhöhungen zum Jahreswechsel seien demnach illegal.