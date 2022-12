Ausbildungsplätze gegen die Arbeitslosigkeit

900 Ausbildungsplätze

An vier Standorten - in St. Pölten, Wiener Neustadt, Wolkersdorf und Sigmundsherberg - wird es 900 Ausbildungsplätze geben. Die Schwerpunkte liegen auf Elektro- und Metalltechnik, Mechatronik sowie Kunststoff- und Kälteanlagentechnik. Ab Herbst 2023 sollen auch Ausbildungen für Umweltberufe und erneuerbare Energien an einem Standort geboten werden.