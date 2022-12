Bub (12) mit Pkw der Mutter auf „Crash-Spritztour“

Kurz nach 1 Uhr in der Nacht ereignete sich in Telfs in der Niederen-Munde-Straße ein Unfall, bei dem laut Polizei vier Fahrzeuge demoliert wurden. „Zeugen gaben daraufhin an, dass sich nach dem Unfall zwei minderjährige Burschen von dem verursachenden Pkw zu Fuß entfernt hatten“, heißt es vonseiten der Ermittler.