Leidenschaft für Ästhetik und Provokation

Auch wenn er sich seit seiner Jugend für Kunst interessierte, dauerte es, bis Thomas Häusle seine Leidenschaft zum Beruf machte. In einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, absolvierte er ein Wirtschaftsstudium. Nach dem allzu frühen Unfalltod seines Vaters trat er 1987 in die Geschäftsführung der Hubert Häusle GmbH&CoKG, dem führenden Entsorgungsunternehmen der Region, ein. „Nachhaltigkeit war in unserer Branche Kernthema, schon bevor es zum Allgemeingut wurde“, so der gebürtige Dornbirner, der auch nach dem Verkauf der Firma als Geschäftsführer tätig blieb und unter anderem 2002 am „World Summit“ für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg teilnahm.