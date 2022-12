ÖNB und Bund kaufen Thomas-Bernhard-Nachlass

Nachlass soll auch Publikum präsentiert werden

Der Nachlass komme nun mit einem Auftrag, so Mayer: „Nämlich das Werk Bernhards in seiner Entstehung zu erforschen, immer wieder aufs Neue auf seine Aktualität hin zu befragen und in Ausstellungen, Sonderschauen, Lesungen, Diskussionen und anderen Formaten dem literaturinteressierten Publikum zu präsentieren.“ Das Literaturmuseum soll als Ort für „weitere Begegnung mit Thomas Bernhards literarischem Vermächtnis“ herhalten, hieß es in der Pressemitteilung.