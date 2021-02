Auf Thomas Bernhards Spuren . . .

Besuche ab Frühjahr

So es Corona erlaubt, werden im Frühjahr auch wieder Besuche im Bernhard Haus in Ohlsdorf möglich sein. Es wird von seinem Halbbruder, Erben und Nachlassverwalter Peter Fabjan erhalten. Dieser hat zum Jubiläum auch, wie berichtet, seine Erinnerungen an den Autor veröffentlicht („Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard“).