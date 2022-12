USA planen neue Sanktionen gegen Huawei

Die USA ziehen bei chinesischen Technologiefirmen die Daumenschrauben weiter an. Abgeordnete beider Parteien brachten einen Gesetzentwurf in den Kongress ein, der Huawei und andere chinesische Telekom-Ausrüster von Geschäften mit US-Banken ausschließt. Zuvor hatten sie bereits eine gesonderte, ebenfalls überparteiliche Initiative zum Verbot der Video-App TikTok in den USA gestartet.