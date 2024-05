So brachial gehen Kriminaltouristen bei uns vor

Der junge Angeklagte stammt aus der Republik Moldau, lebt also Tausende Kilometer von Klagenfurt entfernt. Doch so wie andere zur Arbeit pendeln, nahm er den langen Weg für ganz andere Zwecke auf sich – um hier als Profi-Einbrecher seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es dauerte, bis man den mageren 26-Jährigen schnappen konnte. Und das lief so ähnlich ab wie einst der Coup bei Verfassungsministerin Karoline Edstadtler.