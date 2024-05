GP von Imola: Drittes Training – ab 12.30 Uhr LIVE

Teams kommen mit Updates

Die Formel 1 startet am Wochenende mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola in ihre Europa-Tournee. Vor dem siebenten Saisonrennen am Sonntag (15 Uhr) in Italien steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter den aktuellen Kräfteverhältnissen in der Königsklasse des Motorsports. Denn McLaren durfte zuletzt dank Lando Norris in Miami über einen Grand-Prix-Sieg jubeln, auch Ferrari will Red Bull mit einem großen Update noch mehr herausfordern.