Politiker im Vertrauenskeller

Zum Jubel gibt es freilich für niemanden Anlass. Nicht für Schillings Mitbewerber in der EU-Wahl, die allesamt mies abschneiden, nicht für die Spitzenkandidaten in der Nationalratswahl. Nehammer, Babler, Kickl: Minusmänner. Karoline Edtstadler, gerne als Nehammer-Alternative in der ÖVP genannt: Minusfrau.