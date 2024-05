„Bombenleger überschreitet jede Hemmschwelle“

Seit dem Vorjahr geht bei den Zeugen Jehovas in der Steiermark die Angst um. Im August explodierten während und nach einer Gebetsstunde an zwei Autos befestigte Bomben. Sieben Monate später, am Karfreitag, deponierte ein unbekannter Täter einen Sprengsatz vor dem Königreichssaal der Glaubensgemeinschaft in Kalsdorf. Die Polizei konnte die „Höllenmaschine“ entschärfen.