Das Interview: Was bleibt von Niki, Frau Lauda?

Als Birgit Lauda das Café im Hotel „Imperial“ betritt, wird sie schon von Herrn Harald erwartet. Der Oberkellner hat Niki Lauda, dessen Tod sich am Pfingstmontag zum fünften Mal jährt, jeden Morgen unter der Woche das Frühstück serviert. „Ihren Autoschlüssel geben wir dem Wagenmeister“, meint er, „der hat auch immer den Mercedes Ihres Mannes geparkt.“ „Herr Harald hat den Niki in der Früh öfter gesehen als ich“, lacht Birgit Lauda, die einen Elektro-Smart fährt. Dann sitzen wir am „Niki Lauda“-Tisch, bestellen natürlich das „Niki Lauda“-Frühstück, das hier für immer auf der Speisekarte stehen wird – Schnittlauchbrot, Ei im Glas, Joghurt mit gerissenem Apfel und Melange – und die Witwe des dreifachen Formel-1-Weltmeisters und Airline-Gründers lässt 15 gemeinsame Jahre Revue passieren.